Завтра исполняется 48 лет министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину

Его поздравляет президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко:

— Уважаемый Дмитрий Николаевич! От лица Всероссийской федерации волейбола и от себя лично поздравляю Вас с днем рождения! В этот светлый день позвольте пожелать вам крепкого здоровья, хорошего настроения, много сил и терпения в вашем нелегком труде. Успехов, удачи и, конечно, побед во всех Ваших начинаниях!

Филипп Генс Фото: ГК "Ланит"

Завтра исполняется 40 лет президенту ГК ЛАНИТ Филиппу Генсу

Его поздравляет директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Марина Лошак:

— Дорогой Филипп! Сердечно поздравляю Вас с днем рождения! ЛАНИТ — наш давний партнер, с которым сделано немало важнейших проектов в области инклюзии и развития технологий. С Вами лично и с Вашей интеллигентной, думающей командой всегда очень приятно сотрудничать. Мне очень приятно, что Вы успешно продолжаете дело, начатое Вашим отцом Георгием Генсом, с которым нас связывала искренняя дружба. Желаю Вам и Вашей чудесной семье сохранять и приумножать Любовь. Коллектив Пушкинского присоединяется ко мне.

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