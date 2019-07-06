Завтра исполняется 48 лет министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину
Его поздравляет президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко:
— Уважаемый Дмитрий Николаевич! От лица Всероссийской федерации волейбола и от себя лично поздравляю Вас с днем рождения! В этот светлый день позвольте пожелать вам крепкого здоровья, хорошего настроения, много сил и терпения в вашем нелегком труде. Успехов, удачи и, конечно, побед во всех Ваших начинаниях!
Завтра исполняется 40 лет президенту ГК ЛАНИТ Филиппу Генсу
Его поздравляет директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Марина Лошак:
— Дорогой Филипп! Сердечно поздравляю Вас с днем рождения! ЛАНИТ — наш давний партнер, с которым сделано немало важнейших проектов в области инклюзии и развития технологий. С Вами лично и с Вашей интеллигентной, думающей командой всегда очень приятно сотрудничать. Мне очень приятно, что Вы успешно продолжаете дело, начатое Вашим отцом Георгием Генсом, с которым нас связывала искренняя дружба. Желаю Вам и Вашей чудесной семье сохранять и приумножать Любовь. Коллектив Пушкинского присоединяется ко мне.
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