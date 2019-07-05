СМИ: Китай и США возобновят торговые переговоры на следующей неделе

Торговые переговоры США и Китая начнутся на следующей неделе, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на источник. По данным издания, американские представители посетят Пекин.

Как отмечается, переговоры определят, сколько будет длиться перемирие между Китаем и США. Сейчас между сторонами есть некоторое непонимание того, как лидеры смотрят на разные вопросы, в частности, на ситуацию с Huawei. Если представителям стран не удастся договориться, переговоры могут «немедленно прекратиться».

Напомним, на саммите G20 президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин достигли торгового перемирия между странами. Вашингтон отложил новые пошлины на китайские товары суммой в $300 млрд. Лидеры договорились возобновить переговоры. Дональд Трамп позитивно оценил перспективы заключения сделки.

Подробнее — в материале “Ъ” «Китай опять зовут к столу».