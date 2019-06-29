Трамп и Си Цзиньпин договорились возобновить переговоры по торговле

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп договорились о возобновлении торговых переговоров «на основе принципов равенства и взаимоуважения». В начале встречи на полях саммита G20 в Осаке Си Цзиньпин подчеркнул, что намерен обсудить «фундаментальные вопросы китайско-американских отношений» и их скоординированное, стабильное развитие.

«Американская сторона заявила, что не будет вводить новые пошлины в отношении китайского экспорта»,— пишет агентство Синьхуа.

Позднее перед встречей с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом господин Трамп сказал, что его встреча с председателем КНР была очень хорошей, и им удалось многое обсудить. «Мы посмотрим, как будут развиваться события, но встреча была действительно хорошей. Я бы сказал, возможно, она была даже лучше, чем я предполагал, и переговоры продолжаются»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Напомним, торговые отношения между Китаем и США, несмотря на многочисленные встречи сторон и попытки договориться, ухудшаются. Новый виток торговой войны между США и Китаем начался в конце мая, когда Дональд Трамп ввел режим национального чрезвычайного положения из-за якобы исходящих от компании Huawei угроз информационным технологиям страны. В итоге крупные американские корпорации были вынуждены отказаться поставлять китайской компании свои продукты и ПО.

О противостоянии Китая и США читайте в материале “Ъ” «Дружба на расстоянии руки».