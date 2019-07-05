РФС поддержал идею выдвинуть Казань в кандидаты на проведение Суперкубка UEFA

Российский футбольный союз (РФС) поддержал инициативу выдвижения Казани в кандидаты на право проведения матча за Суперкубок UEFA 2022 и 2023 годов. Соответствующее решение приняло бюро исполкома РФС накануне, 4 июля, рассказал ТАСС президент РФС Александр Дюков.

По его словам, у Казани есть «достаточно большой опыт проведения крупнейших международных соревнований». «Здесь проводились матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году, Универсиада-2013 и другие статусные турниры»,— напомнил господин Дюков.

Бюро исполкома поручило администрации РФС направить в UEFA нужные для заявки документы. Как отметил президент РФС, «России очень важно сохранить статус самого сильного организатора международных футбольных турниров».

Суперкубок UEFA разыгрывается с 1973 года. С 1998 по 2012 год матч за Суперкубок проводился в Монако, с 2013 года игры проходят в разных странах Европы. Россия еще ни разу не принимала матчи Суперкубка UEFA.

12 июня UEFA открыла продажу билетов на чемпионат Европы 2020 года. Матчи турнира пройдут в том числе в Санкт-Петербурге. Финал чемпионата Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.

Во сколько обойдется поездка на матчи, читайте в материале “Ъ FM”.