UEFA открыл продажу билетов на чемпионат Европы 2020 года

На официальном сайте UEFA в 15:00 мск открылась регистрация на первый этап жеребьевки билетов на финал чемпионата Европы по футболу 2020 года, сообщается на сайте турнира. Заявки будут принимать до 12 июля.

На первом этапе среди нейтральных болельщиков распределят 1,5 млн билетов. Результаты жеребьевки станут известны в июле-августе. К декабрю станут известны 20 сборных, которые пройдут отбор на Евро-2020, их фанаты смогут подать заявки на турнир. В апреле 2020 года билеты распределят между болельщиками четырех сборных — победительниц стыковых матчей в Лиге наций.

Матчи турнира пройдут в том числе и в Санкт-Петербурге, цены на эти билеты разделены на три категории:

центральные трибуны — €185; угловые трибуны — €125; за воротами — €50.

Финал чемпионата Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Матчи примут 12 стадионов в 12 городах 12 стран континента. Три встречи групповой стадии и игра четвертьфинала пройдут на стадионе «Санкт-Петербург».

Ранее сборная России по футболу обыграла команду Кипра в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020. Встреча, прошедшая в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 1:0. По итогам четырех матчей сборная России закрепилась в группе на втором месте с девятью очками.

Подробнее о матче с киприотами читайте в публикации “Ъ” «Из Кипра выжали минимум».