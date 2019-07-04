Буффон вернулся в «Ювентус»

Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон вернулся в футбольный клуб «Ювентус», сообщается на сайте команды. Контракт с 41-летним вратарем подписан на один год.
В клубе заявили, что для них Буффон не просто игрок, а легенда и символ клуба. «С возвращением домой!» — говорится в обращении пресс-службы.
UFFICIALE | Bentornato a casa ????, @gianluigibuffon! ?? https://t.co/hlEo7X2ERn #WelcomeBackGigi #LiveAhead pic.twitter.com/ucmFaDwVtG— JuventusFC (@juventusfc) 4 июля 2019 г.
Буффон играл за «Ювентус» с 2001 года. Его переход из итальянской «Пармы» стал самым дорогим для голкиперов: трансфер обошелся в €52 млн. В составе «Ювентуса» Буффон завоевал четыре Кубка Италии и девять раз стал чемпионом страны.
В 2018-м голкипер перешел во французский «Пари Сен-Жермен». За год клуб выиграл чемпионат и Суперкубок Франции.
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