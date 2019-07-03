Кремль не намерен вмешиваться в дело «Рольфа»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что Владимиру Путину известно об уголовном дело в отношении бизнесмена Сергея Петрова, владельца группы компаний «Рольф», крупнейшего в России автодилера. Кремль не имеет права вмешиваться в следственные действия по делу, подчеркнул пресс-секретарь.

«Насколько мне известно, он получил информацию, но не в деталях. Естественно, президент не может, скажем так, отслеживать все детали одного конкретного следствия. Ведутся следственные действия. Больше сказать нечего. Мы никоим образом не имеем ни права, ни полномочий в них вмешиваться»,— сказал господин Песков.

Ранее господин Путин говорил, что не знает о деле основателя «Рольфа». Он объяснял, что «это не та информация, которую докладывают в режиме онлайн».

Чем известен Сергей Петров Читать далее

27 июня стало известно, что Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении господина Петрова (находится за границей). В офисах «Рольфа» прошли обыски. По версии следствия, с помощью топ-менеджеров бизнесмен организовал сделку, в результате которой вывел за границу 4 млрд руб. 28 июня под домашний арест заключили директора департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро.

О развитии ситуации — в материале “Ъ” «По делу “Рольфа” ответил следователь Скирденко».