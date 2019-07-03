Бразилия обыграла Аргентину в полуфинале Кубка Америки

Сборная Бразилии по футболу со счетом 2:0 обыграла команду Аргентины в полуфинале Кубка Америки. Голы забили Габриэл Жезус (на 19-й минуте) и Роберто Фирмино (71-я минута). Встреча прошла в бразильском Белу-Оризонти.

Второй финалист турнира определится по итогам сегодняшнего матча, в котором встретятся команды Чили и Перу.

Как прошли четвертьфиналы Кубка Америки, читайте в публикации “Ъ” «Вратарский play-off».