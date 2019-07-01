Вратарский play-off

В полуфиналах Кубка Америки, продолжающегося в Бразилии, хозяева турнира сыграют с аргентинцами, а чилийцы — с перуанцами. Это выяснилось по итогам четвертьфиналов, которые запомнились в первую очередь крайне низкой результативностью. В матчах Бразилия—Парагвай, Чили—Колумбия и Перу—Уругвай в основное время счет так и не был открыт и победители определились в серии пенальти, и лишь Аргентина забила два гола Венесуэле.

Разговоры о том, что славящийся лихой атакой южноамериканский футбол переживает расцвет бесцветного прагматизма, на этом Кубке Америки начались еще после окончания группового этапа. Однако четвертьфиналы превзошли все ожидания. За 360 минут основного времени, которые продолжались четыре матча play-off (дополнительного времени по регламенту на турнире не предусмотрено), было забито всего два гола, что, несомненно, можно считать уникальным показателем для соревнований такого уровня. Во всяком случае, на Кубке Америки ничего подобного еще не случалось: с тех пор как 26 лет назад южноамериканские сборные начали выявлять чемпиона по нынешней формуле, самыми неурожайными на голы были четвертьфиналы 2011-го и 2015 годов, но и тогда соперники поражали чужие ворота по семь раз.

Причиной аномальной неурожайности на голы стала не только осторожность, вообще-то не свойственная большинству сборных Нового света, но и система VAR. Футбольный мир уже почти привык к тому, что с ее помощью принимаются важные решения едва ли не в каждом матче, и скоро вообще перестанет обращать на это внимание. Скажем, в последнем четвертьфинале между сборными Уругвая и Перу после применения VAR во втором тайме из-за офсайдов были отменены два гола. А еще один, забитый Луисом Суаресом еще до перерыва, бразильский арбитр Уилтон Сампайю по той же причине не засчитал, не прибегая к просмотру видеоповтора.

Суарес, кстати, после завершения матча не сумел сдержать слез. Ведь именно ему не удался самый первый удар в серии пенальти. Четыре других одиннадцатиметровых в исполнении уругвайцев были точными, но это им не помогло. Ведь перуанцы, выглядевшие явными аутсайдерами этого противостояния, в свою очередь, не допустили ни одной ошибки.

«Нам ничего не остается, как принять это поражение и поздравить сборную Перу, которая замедляла игру, но не делала ничего противоречащего правилам»,— признал опытнейший главный тренер сборной Уругвая 72-летний Оскар Табарес. Поражение его подопечных стало главной пока сенсацией нынешнего турнира. Большей неожиданностью, пожалуй, теперь можно будет считать лишь выигрыш Перу чемпионского титула.

В полуфинале перуанцы, которые на групповом этапе пропустили пять безответных голов от Бразилии, но и потеряли из-за травмы одного из лидеров своей атаки Джефферсона Фарфана из московского «Локомотива», сыграют со сборной Чили. Она, напомним, выиграла два предыдущих Кубка Америки — в 2015-м и 2016 годах, причем на пути к первому из тех двух титулов в полуфинале одолела как раз своего предстоящего соперника. Сейчас чилийцы лишь по пенальти обыграли Колумбию, в которой в свое время работал их нынешний главный тренер Рейнальдо Руэда, а в группе потерпели единственное поражение от Уругвая. Фаворитом в этой паре считается сборная Чили. По идее, перуанцы могут искать свои шансы лишь в удачных контратаках или в еще одной серии пенальти.

Вторую пару составили самые звездные команды континента — Бразилии и Аргентины. Хозяева турнира также лишь в серии пенальти одолели Парагвай, но остаются главными претендентами на золото даже без травмированного Неймара. Слишком невыразительно выглядела на групповом этапе Аргентина, «вечная» неудачница Кубка Америки, которая не выигрывала его с 1993 года. И два ее гола в ворота сборной Венесуэлы, забитые в четвертьфинале, в данном случае не способны кардинальным образом изменить соотношение сил перед игрой.

Евгений Федяков