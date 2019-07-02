Число погибших при паводках в Иркутской области достигло 18

Количество погибших при паводках в Иркутской области увеличилось до 18 человек, сообщил губернатор области Сергей Левченко в своем Instagram. ТАСС со ссылкой на МЧС сообщает, что еще 13 человек числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы в районе затопления ведутся уже несколько дней.

Подтоплено или полностью разрушено 6,7 тыс. домов, в которых проживает более 32 тыс. человек. Повреждено 13 автомобильных мостов. На участках трассы Р-255 «Сибирь» ограничено движение.

Прокуратура по Иркутской области проводит проверку действий властей затопленных районов по факту несвоевременного оповещения местных жителей о чрезвычайной ситуации и организации помощи. По данным ведомства, комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Тайшетского района отсутствует. В то же время силы и средства, специально предназначенные для спасения людей в таких ситуациях, главами местных муниципальных властей направлены не были.

В результате паводка, начавшегося 25 июня, уже пострадали 83 населенных пункта, под водой или частично затопленными остаются больше 50 городов, поселков и деревень. Причиной паводка стали вышедшие из берегов в результате проливных дождей притоки реки Ангары. Самый сильный удар пришелся на Тулун — метеорологи заявляют о самом масштабном за 180 лет наводнении. С 27 июня в регионе введен режим ЧС.

Подробнее о самом разрушительном за 20 лет наводнении в регионе читайте в материале “Ъ” «Последствия вышли из берегов».