Более 130 человек госпитализированы после наводнения в Иркутской области

После паводков в Иркутской области были госпитализированы 117 взрослых и 19 детей, сообщается на сайте регионального правительства. В состоянии средней степени тяжести находятся 12 взрослых. «По данным на 08:00 (03:00 мск), в районах Иркутской области, пострадавших от дождевых паводков, за медицинской помощью обратился 631 человек, из них 57 детей»,— сообщила замминистра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая.

По словам замминистра, в основном люди жалуются на переохлаждение, обострение хронических заболеваний, бытовые травмы и стресс. При этом в пострадавших районах не зафиксировано случаев инфекционных заболеваний: жителям Иркутской области делают прививки от гепатита А, уже вакцинированы почти 600 человек. Елена Голенецкая подчеркнула, что в зоне ЧС работают четыре бригады Иркутского областного центра медицины катастроф, 15 бригад «скорой» помощи, 16 единиц санитарного автотранспорта и четыре санитарных вертолета.

После паводка за помощью в соцзащиту обратились более 3 тыс. человек, сообщает правительство. Рядом с затопленными поселками открыли 26 пунктов приема продуктов, вещей и предметов первой необходимости. Также дополняются списки пострадавших от паводка: по последним данным их около 5 тыс. человек.

Ранее губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил, что пострадавшим от паводка жителям начали выплачивать компенсацию по 10 тыс. руб. На эти цели из федерального бюджета уже выделены 662 млн руб.

В Иркутской области из-за сильного паводка был введен режим ЧС. Он затронул 20 населенных пунктов в трех районах региона, наиболее пострадал Тулунский район. По предварительным данным, в результате ЧП погибли пять человек, двое числятся пропавшими без вести. Затоплены 4 тыс. домов, 17 участков федеральных автомобильных дорог. Синоптики ожидают 6-7 июля повторное повышения уровня воды.

О паводке читайте в публикации “Ъ” «Сибирские реки вышли из берегов».