Глава Росгидромета предупредил о новом притоке воды в Иркутской области

Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области, сообщил руководитель Росгидромета Максим Яковенко. «Прогноз остается напряженным в районе города Тулун. Ожидаем, что в понедельник-вторник будут формироваться умеренные осадки, и тогда 6-7 (июля.—“Ъ”) может быть небольшой приток (воды.—“Ъ”)»,— сказал он на совещании в Братске (цитата по ТАСС).

Он добавил, что пик паводка был в субботу, 29 июня, в 14:00. «За последующие 10 часов вода на 40 см упала. Это положительный момент, значит, паводок уходит уже в верховье. Отрицательный — в том, что, в принципе, воде идти там особенно некуда»,— добавил господин Яковенко.

Напомним, в Иркутской области ввели режим ЧС из-за сильного паводка. Он затронул 20 населенных пунктов в трех районах, больше всех пострадал Тулунский район. Сейчас уровень воды в реке Ия составляет 1274 см. На данный момент известно о пяти погибших, еще двое числятся пропавшими без вести. По информации Минздрава, за медицинской помощью обратились более 500 человек. Затоплены свыше 4 тыс. домов, 17 участков федеральных автомобильных дорог. Пострадавшим начали выплачивать компенсацию.

Президент России Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий ЧП, которую возглавит вице-премьер Виталий Мутко. Следующее совещание состоится в Москве 3 июля.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ” «Сибирские реки вышли из берегов».