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Суд обязал ЦИК Украины повторно рассмотреть документы партии Саакашвили

Шестой апелляционный административный суд обязал Центральную избирательную комиссию Украины повторно рассмотреть документы партии бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили «Движение новых сил» для регистрации на внеочередные выборы в Верховную раду.

«Мы победили. Суд нас поддержал. Мы идем на выборы»,— прокомментировал решение суда господин Саакашвили в Facebook, где велась трансляция заседания.

Накануне Центризбирком Украины отказался регистрировать кандидатов в депутаты Верховной рады от партии «Движение новых сил». ЦИК постановил, что созыв и проведение внеочередного съезда партии, а также утверждение списка кандидатов прошло с нарушением требований устава партии. О том, что партия господина Саакашвили намерена участвовать в выборах стало известно 9 июня.

Выборы депутатов Верховной рады будут досрочными и пройдут 21 июля. 23 июня Центральная избирательная комиссия Украины завершила регистрацию партийных списков и кандидатов в одномандатных округах.

Почему партию экс-президента Грузии не допумкали до украинских выборов, читайте в материале “Ъ”.

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