Верховный суд Украины отклонил жалобу ЦИКа на участие партии Саакашвили в выборах

Верховный суд Украины отклонил жалобу Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по поводу участия партии Михаила Саакашвили «Движение новых сил» в выборах в Верховную раду, сообщил член совета партии Давид Сакварелидзе.«"Движение новых сил" Михаила Саакашвили выиграло и апелляцию у ЦИК! Завтра будем повторно подавать на регистрацию в ЦИК!»,— написал господин Сакварелидзе в Facebook.

Таким образом, партия «Движение новых сил» допущена до участия в выборах в Верховную раду.

Ранее шестой апелляционный административный суд обязал Центральную избирательную комиссию Украины повторно рассмотреть документы партии для регистрации на внеочередные выборы в Верховную раду. Именно это решение пыталась обжаловать ЦИК Украины.

Накануне Центризбирком Украины отказался регистрировать кандидатов в депутаты Верховной рады от партии «Движение новых сил». ЦИК постановил, что созыв и проведение внеочередного съезда партии, а также утверждение списка кандидатов прошло с нарушением требований устава партии. О том, что партия господина Саакашвили намерена участвовать в выборах стало известно 9 июня.

Выборы депутатов Верховной рады будут досрочными и пройдут 21 июля. 23 июня Центральная избирательная комиссия Украины завершила регистрацию партийных списков и кандидатов в одномандатных округах.

Почему партию экс-президента Грузии не допумкали до украинских выборов, читайте в материале “Ъ”.