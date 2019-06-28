Депутат Госдумы, из-за которого в Тбилиси произошли беспорядки, вновь собирается в Грузию

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов, участвовавший в заседании Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси, в интервью «Новой газете» сообщил, что вновь собирается в Грузию. Он заявил, что очень любит эту страну, где у него прошло детство.

«Да я бы хоть завтра. Я очень хочу, у меня там есть личные планы. Мы планировали осенью с детьми съездить в паломничество, когда спадет жара. Я хочу, чтобы мои дети знали об этой стране, потому что другого такого места, как Грузия, у нас нет»,— сказал господин Гаврилов.

По его словам, перед поездкой на ассамблею, которая спровоцировала беспорядки в Тбилиси, он получил благословение и напутствие от патриарха Кирилла для улучшения отношений.

Напомним, 20 июня в ходе заседания Межпарламентской ассамблеи православия, которая проходила в здании парламента Грузии, господин Гаврилов занял положенное по регламенту место спикера, что вызвало возмущение грузинской оппозиции. К вечеру того же дня протестующие собрались возле здания парламента, угрожая штурмовать его и требуя отставки спикера, а также глав Службы госбезопасности и МВД. Произошли столкновения протестующих с полицией. Звучало множество антироссийских лозунгов. 21 июня президент РФ Владимир Путин в целях безопасности подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории РФ на территорию Грузии.

О том, как сейчас развиваются события в Грузии,— в материале “Ъ”.

В день начала протестов в Грузии Сергей Гаврилов дал интервью “Ъ”.