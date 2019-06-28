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Путин и Трамп пообщались на ходу на саммите G20

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обменялись несколькими фразами на саммите G20 в Осаке и вместе прошли на церемонию фотографирования с участниками встречи. На подиуме российский президент поприветствовал президента Аргентины Маурисио Макри, а также наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил «Интерфаксу», что президенты пока не беседовали. «Нет. Они просто поприветствовали друг друга и сказали, что скоро увидятся»,— рассказал господин Песков.

Затем главы государств отправились на первое рабочее заседание в формате рабочего обеда. Отдельная беседа Дональда Трампа с Владимиром Путиным запланирована на 8:00 мск. Президент России надеется обсудить с американским коллегой ситуацию вокруг Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Ожидается, что они обсудят вопросы стратегической стабильности, а также основные мировые конфликты, в том числе ситуацию в Венесуэле, Сирии и на Украине.

О подготовке к встрече лидеров двух стран читайте в материале “Ъ” «Переговоры весьма возможны, последствия — гарантированы».

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