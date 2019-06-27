Хакеры за полгода атаковали более 7 тыс. объектов в России и странах ОДКБ

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НЦКЦИ) заявил о кибератаках на более чем 7 тыс. объектов в России и странах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые были предотвращены в 2019 году НЦКЦИ с привлечением зарубежных партнеров.

«Благодаря таким превентивным мерам только в нынешнем году удалось предотвратить внедрение вредоносного программного обеспечения более чем на 7 тыс. объектов критической инфраструктуры на территории России и стран ОДКБ. Такое эффективное региональное сотрудничество очень востребовано»,— сообщил на брифинге заместитель директора НКЦКИ Николай Мурашов.

По его словам, Россия обменивается информацией о кибератаках со 122 странами, только в 2019 году было отработано более 3,5 тыс. обращений от зарубежных коллег. «Мы разрабатываем рекомендации по противодействию этим угрозам и оперативно доводим их до заинтересованных сторон»,— добавил он.

На прошлой неделе директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин предупредил, что у СВР есть информация о планируемых кибератаках на российскую инфраструктуру. Ранее американская газета The New York Times (NYT) сообщила, что США за последний год увеличили количество кибератак на энергетическую систему России. Господин Трамп назвал информацию, распространенную NYT, изменой и неправдой.

Подробнее об информации о попытках взлома энергосистемы РФ читайте в материале “Ъ” «Встреча президентов в киберопасности».