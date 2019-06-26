Отравитель газировкой в Москве может быть причастен к педофилии

Житель Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов, который обвиняется в нескольких отравлениях прохожих в центре Москвы, может быть причастен к педофилии. «Кроме того, следствию предстоит проверить имеющуюся информацию о возможном совершении 26-летним мужчиной преступлений против половой неприкосновенности в отношении двух несовершеннолетних»,— сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).

В отношении Сабанова завели уголовное дело по ст. 158 (кража) и ст. 162 (разбой) УК РФ. По версии следствия, он знакомился с людьми, предлагал им выпить напитки, от которых им становилось плохо. Затем мужчина похищал у них имущество. На данный момент пострадавшими считаются более 10 человек. Мурата Сабанова арестовали на два месяца — до 25 сентября. Он частично признал свою вину, а именно факт хищения.

О серии ограблений в Москве сообщил The Village. По данным интернет-издания, первое нападение случилось 11 мая. Преступник действовал в скверах около Чистых прудов, а также в общественном пространстве «Яма», парке «Горка» и баре «Зинзивер». Он угощал прохожих газировкой с растворенным в ней неизвестным веществом. Люди теряли сознание, после чего мужчина забирал у них деньги и ценные вещи. По информации издания, пострадали 24 человека.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ”.