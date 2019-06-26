Отец осужденной в Кувейте Марии Лазаревой жалуется на дискриминацию ее прав, как гражданки РФ

Владимир Лазарев, отец осужденной в Кувейте Марии Лазаревой, обратился к российским властям с просьбой проверить причины затягивания кувейтским судом рассмотрения дела его дочери, а также предвзятое отношение к ней, как гражданке РФ. Письмо направлено в посольство РФ в Кувейте, а также президенту России Владимиру Путину, обеим палатам Федерального собрания и в МИД РФ (копия документа имеется в распоряжении “Ъ”).

Напомним, что Мария Лазарева, возглавлявшая кувейтскую компанию KGL Investment (KGLI), в мае 2018 года была осуждена на 10 лет за растрату средств местного портового управления. В середине июня ее выпустили под залог, однако судебные разбирательства до сих пор продолжаются. В воскресенье, 23 июня, стало известно, что апелляционный суд Кувейта отложил вынесение приговора по делу на 15 сентября. Президент России Владимир Путин обращался к эмиру Кувейта Сабаху аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху с просьбой обеспечить справедливое расследование.

По словам Владимира Лазарева, генеральный прокурор Кувейта умышленно затягивает судебный процесс. В частности, он отметил, что перенос заседания суда по «делу Лазаревой» с июня на сентябрь ничем не обоснован. При этом он подчеркнул, что отношение прокуратуры Кувейта к заключенной россиянке разительно отличается от ее действий в отношении собственных граждан. Речь идет о деле главного свидетеля обвинения Марии Лазаревой, аудиторе Государственного аудиторского бюро Кувейта Хамада аль-Аллаяна. Владимир Лазарев просит разъяснения ситуации. Он также поблагодарил посольство России в Кувейте за помощь, оказываемую его дочери.

Как пояснил “Ъ” официальный представитель россиянки Владимир Сидоров, в мае нынешнего года господин аль-Аллаян был приговорен к шести месяцам тюрьмы за лжесвидетельствование по «делу Лазаревой» и подделку документов, при этом сбежал из страны до вынесения приговора. Однако через 30 дней суд рассмотрел его кассацию и отложил исполнение наказания до пересмотра дела. В то же время, отметил Владимир Сидоров, российская гражданка, которая была осуждена на основании доказанного лжесвидетельства Хамада аль-Аллаяна, провела в тюрьме 474 дня, в том числе во время апелляционного процесса. «Но самое главное, кувейтские законы запрещают пересмотр дела в срок до 60 дней»,— подчеркнул господин Сидоров. «К сожалению, мы имеем дело с применением двойных стандартов при рассмотрении дела Марии Лазаревой»,— добавил он.

В среду, 26 июня, также стало известно, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова держит ситуацию с «делом Лазаревой» на своем контроле. Об этом сообщается на сайте омбудсмена. По словам омбудсмена, отец Лазаревой обратился к ней за помощью еще в ноябре 2018 года.

Что думает о деле сама Мария Лазарева, читайте в ее первом интервью “Ъ”.

Елизавета Наумова