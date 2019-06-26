Путин назначил Махмуд-Али Калиматова врио главы Ингушетии

Президент России Владимир Путин назначил врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, сообщается на сайте Кремля. Президент также принял отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.

Чем известен Махмуд Калиматов Читать далее

«После встречи Путин назначил Калиматова Махмуд-Али Макшариповича врио главы Республики Ингушетия и подписал соответствующий указ»,— сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).

Махмуд-Али Калиматов до назначения руководил Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Самарской области. Эту должность он занимал с 2015 года. Перед этим он также три года был советником губернатора Самарской области. В 2004–2007 года Махмуд-Али Калиматов был прокурором Ингушетии.

Чем известен Юнус-Бек Евкуров Читать далее

Юнус-Бек Евкуров объявил об уходе 24 июня. Эксперты, опрошенные “Ъ”, связали его решение с протестами, которые были вызваны соглашением об установлении административной границы с Чечней. При этом сам господин Евкуров не связывает уход с протестами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для Кремля решение экс-главы Ингушетии не стало сюрпризом.

Подробнее об отставке господина Евкурова — в публикации “Ъ” «У главы Ингушетии разладилось с обществом».