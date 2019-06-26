«РИА Новости»: Минтранс подсчитает убытки авиакомпаний из-за отмены полетов в Грузию

Минтранс России планирует разработать специальную методику, чтобы посчитать убытки авиакомпаний из-за временной отмены полетов в Грузию, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. Она будет согласована с перевозчиками и заинтересованными лицами, после чего «обретет формализованный вид».

При этом в документе может быть прописано, что именно необходимо компенсировать авиакомпаниям: прямые убытки, недополученную прибыль или упущенную выгоду.

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Напомним, 21 июня президент РФ Владимир Путин временно запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля. В Кремле заявили, что эту меру отменят тогда, когда в Грузии утихнут «русофобские настроения», не уточнив сроки запрета.

Ограничительные меры были введены из-за протестов в Тбилиси. Массовая акция началась 20 июня во время визита российских депутатов, которые принимали участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Особое возмущение вызвал тот факт, что глава делегации Сергей Гаврилов временно занял кресло спикера грузинского парламента (согласно регламенту). В последующие дни протесты продолжились, в результате чего спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе подал в отставку, а ближайшие парламентские выборы решено было провести по пропорциональной системе с нулевым барьером.

Об экономических последствиях прекращения полетов в Грузию читайте в публикации “Ъ” «Завтрак без туриста».