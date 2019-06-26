Продажа железнодорожных билетов до Шиеса отменена

РЖД больше не продает билеты до станции Шиес, где проходят акции протеста против строительства мусорного полигона. Высадка и посадка пассажиров на станции прекращена, передает «Интерфакс».

«У поезда №375/376 Воркута--Москва отправлением из Москвы и Воркуты с 25 июня 2019 года стоянка для посадки/высадки пассажиров по станции Шиес заменяется на техническую в соответствии с нормативным графиком движения поездов»,— цитирует агентство ведомственную телеграмму управления «Северной железной дороги».

Ранее об предстоящей отмене остановки сообщил «Дождь». Как рассказали телеканалу в РЖД, до декабря 2018 года станция в Шиесе действовала для «технической остановки пассажирских поездов для доставки сотрудников железной дороги к месту работы».

Напомним, в октябре 2018 года представители столичных властей официально представили проект строительства полигона для захоронения брикетов с мусором в Архангельской области. Уже почти год в области и соседней с ней Республике Коми регулярно проходят массовые протесты против строительства мусорного полигона на железнодорожной станции Шиес в Ленском районе. В начале июня было задержано девять протестующих.

О ситуации вокруг полигона — в материале “Ъ” «Это тайга, а не Манежная площадь».