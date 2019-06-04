В Архангельской области задержаны девять протестующих против мусорного полигона

Девять человек, выступающих против строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области, были задержаны 4 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на участников протеста. Это произошло после конфликта с сотрудниками правоохранительных органов.

По словам активистов, утром рабочие начали устанавливать на станции забор и ворота, чтобы огородить территорию стройки. В ответ на это протестующие выстроились в цепочку и попытались туда пройти. Правоохранители и сотрудники частного охранного предприятия начали их вытеснять.

«Началось силовое воздействие на активистов, правоохранители начали выдавливать их с ограждаемой территории, сотрудники выдергивали людей по одному. Всего были задержаны семь человек, еще двоих задержали позже на станции»,— рассказал один из протестующих. Он добавил, что задержанным грозит административное наказание за самоуправство и неповиновение полицейским.

Напомним, с декабря 2018 года жители Архангельской области протестуют против строительства мусорного полигона в районе станции Шиес, куда будут вывозить мусор из Москвы. 16 мая президент России Владимир Путин, выступая на медиафоруме ОНФ, пообещал обсудить эту проблему и с главой Архангельской области, и с мэром Москвы. По его мнению, решения о вывозе мусора должны приниматься так, чтобы не вредить людям.

19 мая в Архангельске прошла очередная акция протеста, митинг-концерт, на который, по официальным данным, вышли около 4 тыс. человек. О задержаниях не сообщалось.

О ситуации вокруг мусорного полигона в Архангельской области — в материале “Ъ” «Это тайга, а не Манежная площадь».

Подробнее о позиции президента — в публикации “Ъ FM” «У Владимира Путина возникли вопросы к мусорному полигону».