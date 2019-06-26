Трамп не планирует отправлять военных в Иран

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется избежать военного конфликта с Ираном. «Надеюсь, что (войны.— “Ъ”) не будет, но мы находимся в очень сильной позиции, если что-то случится»,— отметил он в эфире Fox Business (цитата по Reuters).

Господин Трамп уточнил, что если конфликта все-таки не удастся избежать, то он закончится быстро. «Я не говорю об отправке военных… Я просто говорю, что если что-то случится, это ненадолго»,— добавил глава США.

Напомним, отношения между Вашингтоном и Тегераном обострились 20 июня. Иранские военные сбили американский беспилотник, поскольку он якобы нарушил воздушную границу страны. США опубликовали траекторию полета аппарата, из которой следовало, что дрон находился в международном пространстве. Президент США Дональд Трамп назвал действия Ирана «большой ошибкой». Он санкционировал нанесение удара по территории страны, но отменил это решение в последний момент из-за того, что могли погибнуть 150 человек. 24 июня США ввели новые санкции против Тегерана. Дональд Трамп при этом заявил о возможном ответе Ирану вплоть до «полного уничтожения».

Подробнее о развитии конфликта — в публикации “Ъ” «Америка ударила по аятолле».