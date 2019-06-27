Сборная России готова к доминированию

Сегодня женская сборная России проведет свой первый матч на чемпионате Европы, который пройдет в Сербии и Латвии. Соперницами россиянок будут бельгийские баскетболистки. Подопечные Олафа Ланге попали в очень сложную группу, где им помимо сборной Бельгии придется конкурировать с командами Сербии и Белоруссии. Однако президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко уверен, что у нынешней российской команды огромный потенциал и она способна в перспективе добиться доминирующего положения в Европе. А вот букмекеры уже сейчас включают россиянок в число фаворитов турнира.

Прошлый чемпионат Европы сложился для сборной России не слишком успешно. Команда выбыла из турнира в первом же раунде play-off и заняла в итоговой классификации лишь девятое место. Но за прошедшие два года под руководством Олафа Ланге, принявшего команду осенью 2017-го, сборная России разительно изменилась. Она очень уверенно прошла квалификационную стадию, одержав шесть побед в шести матчах. Ничуть не хуже сборная России выглядела и в недавних товарищеских встречах. В начале месяца на контрольном турнире в Сарагосе она обыграла в том числе команду Испании. А ведь это победитель прошлого чемпионата Европы и первый номер в котировках букмекеров на титул нынешнего первенства. Позже была победа над хозяйками нынешнего первенства сербками. Крепкую турецкую команду Олаф Ланге обыграл, имея в распоряжении только девять баскетболисток. И даже единственное за всю подготовку к турниру поражение — от Франции на ее площадке — случилось лишь в овертайме.

Впрочем, Олаф Ланге, отметив, что подготовка к чемпионату Европы действительно прошла без сбоев, все же напомнил, что не стоит делать стратегических выводов, основываясь на товарищеских матчах. «У нас есть определенный оптимизм, но Евробаскет — совершенно иная история»,— заявил тренер. Его осторожность понять можно, учитывая, что россиянки попали в группу D, имеющую все признаки того, что принято называть «группа смерти». Достаточно сказать, что сборная Бельгии является бронзовым призером Евро-2017 и полуфиналистом прошлогоднего чемпионата мира. Сербская команда выиграла чемпионат Европы-2015, а на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро завоевала бронзу. Наконец, сборная Белоруссии, пусть и не может похвастать титулами, все-таки относится к неудобным соперникам. А если взять топ-5 претендентов на титул по версии Bwin, то окажется, что три места в ней занимают как раз команды из группы D. Бельгия котируется с коэффициентом 6,0, Россия — 7,0, Сербия — 9,0. Выше стоят только сборные Испании (3,50) и Франции (4,0). Добавим, что, согласно регламенту турнира, команды, занявшие в группах первые места, проходят сразу в четвертьфинал. А обладатели вторых и третьих мест сыграют стыки за места в топ-8.

В такой ситуации, как считает один из лидеров сборной России Мария Вадеева, правильнее всего двигаться от матча к матчу, решая задачи по мере их поступления. «Сначала — выбраться из группы, следом завоевать путевку на квалификационный турнир Олимпиады (от Европы в нем примут участие шесть сильнейших команд Евробаскета.— “Ъ”). Ну и так далее. Главное у нас есть правильный настрой»,— отметила центровая УГМК. К слову, екатеринбургский клуб, в этом году уже в пятый раз ставший чемпионом Евролиги, делегировал в сборную сразу пять баскетболисток, опыт которых очень ей пригодится для стабилизации игры. Именно стабильность, уверен президент РФБ Андрей Кириленко, является важнейшим фактором, способным повлиять на результаты команды. «Это очень молодая и перспективная команда. По потенциалу она в ближайшие десять лет будет доминировать в Европе,— заявил Андрей Кириленко ТАСС.— Но сборную может лихорадить, к этому надо быть готовым. Мне хочется, чтобы на чемпионате Европы команда показала стабильную игру, которую она демонстрировала по ходу подготовки к турниру».

Александр Петров