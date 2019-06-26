В Крыму утонули два десантника

В Крыму в ходе тренировочных прыжков с парашютом погибли два десантника. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа, инцидент произошел на полигоне Старый Крым.

«Двое военнослужащих контрактной службы приземлились на водную поверхность и не смогли своевременно освободиться от подвесной системы парашюта. Принятые дежурной спасательной службой меры по их спасению результатов не дали, военнослужащие утонули»,— сообщили военные.

Комиссия командования Воздушно-десантных войск совместно с правоохранительными органами займется выяснением причины происшествия.