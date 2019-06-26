Россиянам в мае сократили выдачу ипотечных кредитов на треть

Российский банки за май выдали ипотечных кредитов на 150 млрд руб. — это на 31% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ). За май 2018-го россиянам выдали на ипотеку 218,5 млрд руб.

Как отметили в ОКБ, в мае было одобрено 68 тыс. кредитов на жилье, в то время как в 2018-м этот показатель был на 38% больше —109,7 тыс. Средний чек по ипотеке составил 2,2 млн руб. в мае против 1,99 млн руб. за аналогичный период прошлого года.

При этом, отмечается в сообщении бюро, объемы кредитования наличными в январе — мае 2019-го выросли на 25%. Также наметился рост в POS-кредитовании — экспресс-займах на покупки в магазине (5%), автокредитовании (15%), а также тратах с кредитных карт (29%). Общий объем кредитов, включая ипотеку, за январь — май составил 3,5 трлн руб. — это на 13% больше, чем за аналогичный период 2018-го, отмечает ОКБ.

Ранее стало известно, что потребкредитование обогнало ипотеку впервые с 2013 года. Центробанк решил принять дополнительные меры, чтобы ограничить долговую нагрузку. Причина в высокой закредитованности населения: за апрель было выдано 1,3 млн кредитов на сумму 270,8 млрд руб., а средняя сумма потребкредита достигла рекорда в 207 тыс. руб. Об ужесточении условий выдачи потребительских кредитов сообщал также глава Сбербанка Герман Греф.

Подробности — в материале “Ъ” «Долговую нагрузку вписали в риски».