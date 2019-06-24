Потребкредитование обогнало ипотеку впервые с 2013 года

Портфель потребительских кредитов в российских банках обогнал по темпам роста ипотечный, следует из доклада Центробанка о денежно-кредитной политике (.pdf). Как сообщает РБК со ссылкой на главного экономиста «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александра Исакова, это произошло впервые с 2013 года.

По итогам апреля прирост доли потребкредитования и ипотеки в годовом выражении составил 25,2% против 23,5%. «С учетом постепенного насыщения розничного кредитного рынка и мер Банка России, направленных на сдерживание чрезмерного роста отдельных его сегментов, в краткосрочной перспективе можно ожидать сохранения сложившихся темпов роста кредитования населения с последующим замедлением к концу года»,— отмечает регулятор.

Ранее Центробанк решил принять дополнительные меры, чтобы ограничить долговую нагрузку в потребительском кредитовании. Причина в высокой закредитованности населения: за апрель было выдано 1,3 млн кредитов на сумму 270,8 млрд руб., а средняя сумма потребкредита достигла рекорда в 207 тыс. руб. Об ужесточении условий выдачи потребительских кредитов сообщал также глава Сбербанка Герман Греф.

Подробности — в материале “Ъ” «Долговую нагрузку вписали в риски».