Защита адвоката Беньяша указала на процессуальные нарушения

В Краснодаре прошло очередное заседание по делу в отношении адвоката Михаила Беньяша, обвиняемого в применении насилия к полицейским после митинга 9 сентября 2018 года. В ходе допроса гражданского активиста Вилена Демина выяснилось, что сотрудники мэрии Дмитрий Больбат и Максим Борисов, которые в материалах дела указаны в качестве очевидцев доставления Михаила Беньяша в ОВД, по другим документам в это же время присутствовали при задержании господина Демина на месте проведения митинга.

Кроме того, Михаил Беньяш и его защита указали на процессуальные нарушения при приобщении к материалам дела видеозаписи с камеры наблюдения КПП райотдела полиции. На записи зафиксирован момент въезда во двор ОВД автомобиля, в котором находились задержанный Беньяш и оперативники Егор Долгов и Дмитрий Юрченко. «Видеозапись попала в дело странным образом: следователь просто пришел в неизвестный кабинет в уголовном розыске и взял диск с видеозаписью со стола, все это почему-то оформлено протоколом осмотра кабинета, при осмотре обнаружен стол»,— сообщил “Ъ-Юг” адвокат Беньяш.

О судебном процессе читайте в публикации “Ъ” «Шли по улице, увидели и задержали».

Анна Перова, Краснодар