Кадыров похвалил решение Евкурова об отставке

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает руководителя Ингушетии Юнус-Бека Евкурова волевым человеком из-за его решения написать заявление об отставке. «Только волевой человек способен на принятие поворотных решений в своей судьбе. Именно так и поступил Юнус-Бек Евкуров, объявив о своем намерении оставить пост главы Ингушетии»,— написал господин Кадыров во «ВКонтакте».

По мнению главы Чечни, уход господина Евкурова с должности не является «жестом бессилия и отчаяния», а, наоборот, говорит о наличии духа и готовности «верой и правдой служить Ингушетии и всей России». Рамзан Кадыров отметил, что Юнус-Бек Евкуров руководил регионом в трудное для республики время.

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О том, что Юнус-Бек Евкуров намерен уйти со своего поста, стало известно 24 июня. Опрошенные “Ъ” эксперты связали решение господина Евкурова с протестами, вызванными соглашением об установлении административной границы с соседней Чечней. Сам господин Евкуров не связывает уход с протестами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле прошение главы Ингушетии не стало сюрпризом.

Подробнее об отставке — в публикации “Ъ”.