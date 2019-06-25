США рассказали, что Трамп планирует обсудить с Путиным на саммите G20

Президент США Дональд Трамп обсудит с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 Иран, Украину, контроль над вооружениями и ряд других тем, заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США. «Президент ожидает встречи с президентом Путиным на G20. Это неофициальный саммит, но, как ожидается, это будет разговор, преимущественно посвященный вопросам региональной безопасности, включая Иран, Украину, Сирию, Ближний Восток»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Чиновник сообщил, что господин Трамп может затронуть тему вмешательства в американские выборы. «Венесуэла вполне может быть предметом обсуждения»,— заявил он. Чиновник подчеркнул, что официальной повестки, равно как и даты и времени встречи, нет, и это всего лишь предполагаемый набор тем.

Саммит G20 пройдет в японской Осаке 28–29 июня.

20 июня Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с президентом России на саммите G-20 в Японии, который пройдет в Осаке 28–29 июля. Господин Путин отметил, что Москва готова к диалогу, но организация возможной встречи может осложниться на фоне предвыборной кампании президента США.

Последний раз лидеры общались в декабре 2018 года на саммите G20 Буэнос-Айресе, между ними состоялся краткий диалог. Первый полноформатный саммит президентов России и США состоялся в Хельсинки в июле 2018 года.

О возможной встрече двух лидеров читайте в материале “Ъ”.