С 9 июля авиакомпания «Армения» планирует запустить транзитные рейсы из Москвы в Тбилиси и обратно через Ереван, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на заместителя генерального директора компании Геворга Хачатряна.

Ранее советник премьер-министра страны Акоп Чагарян заявил, что три армянские авиакомпании — «Армения», «Тарон авиа» и «Атлантис юропиан эйрвейс» — готовы организовать авиаперевозки между Россией и Грузией.

Авиасообщение между Россией и Грузией будет прервано после начавшихся митингов в Тбилиси, поводом для которых послужил приезд российской делегации и ее выступление в грузинском парламенте. 21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию.

В результате акций протеста митингующие добились отставки спикера грузинского Парламента Ираклия Кобахидзе, а также проведения ближайших парламентских выборов по пропорциональной системе и с нулевым барьером.

Подробнее том, как власти страны пошли на уступку оппозиции, читайте в материале “Ъ” «Грузия будет избирать по-новому».

Об экономических последствиях временного прекращения авиасообщения между Грузией и Россией читайте в материале “Ъ” «Завтрак без туриста».