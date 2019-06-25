Главные анонсы 25 июня

Верховный суд России рассмотрит законность вынесенного архангельским областным судом решения, разрешившего провести региональный референдум о запрете ввоза отходов из других регионов. С декабря 2018 года жители Архангельской области протестуют против строительства полигона на станции Шиес, куда будут вывозить мусор из Москвы. О ситуации

В Киеве Центральная избирательная комиссия представит список всех кандидатов в депутаты в Верховную раду на внеочередных парламентских выборах. О намерении распустить Раду президент Украины Владимир Зеленский заявил сразу после своего избрания. По его мнению, украинский парламент не выполняет обещания, данные народу. 23 мая указ о роспуске вступил в силу. Выборы назначены на 21 июля. Как готовится Украина к выборам

Правительства Белоруссии и России должны представить президентам двух стран согласованные предложения о дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках Союзного государства. 21 июня в Минске прошел финальный раунд переговоров премьер-министров России и Белоруссии Дмитрия Медведева и Сергея Румаса, на встрече речь шла об интеграции стран. Подробнее

В Ереване ожидается оглашение решения суда по делу бывшего президента страны Роберта Кочаряна. Политик обвиняется в «узурпации власти»: по версии обвинения, в марте 2008 года господин Кочарян применил войска против мирных протестующих. Одним из участников тех событий со стороны оппозиции был нынешний премьер Армении Никол Пашинян. О деле

Пройдут матчи 1/2 финала предварительного раунда Лиги чемпионов UEFA.