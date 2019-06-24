Власти Грузии выполнят требование оппозиции провести выборы по пропорциональной системе

Основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили объявил, что главное требование оппозиции и митингующих будет удовлетворено: парламентские выборы в 2020 году пройдут по пропорциональной системе. Выборы состоятся с нулевым проходным барьером — в парламенте будут представлены почти все партии, которых поддерживают избиратели. Соответствующее заявление господин Иванишвили сделал на чрезвычайном брифинге.

Пропорциональная система предполагает голосование избирателей по партийным спискам, при этом каждая партия получает в парламенте число мест, пропорциональное набранному проценту голосов. Раньше выборы проводились по смешанной системе: из 150 депутатских мест 77 парламентариев выбирали по партийным спискам, а 73 — в одномандатных округах.

Еще одно требование протестующих — об отставке главы МВД Георгия Гахарии — не удовлетворено. Пока неясно, прекратятся ли акции в центре Тбилиси.

Протесты с требованием отставки и досрочных парламентских выборов начались 21 июня. Поводом для протестов послужил визит российских депутатов. Глава делегации Сергей Гаврилов на сессии Межпарламентской ассамблеи православия временно занял, согласно регламенту, кресло спикера грузинского парламента Ираклия Кобахидзе.

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На фоне беспорядков президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию. Кроме того, с того же дня грузинским перевозчикам запрещено летать в РФ.

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «Грузия будет избирать по-новому».

О том, как кризис в отношениях с Россией ударит по экономике Грузии, читайте в материале “Ъ”.