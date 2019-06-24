В России создали собственную вакцину от полиомиелита

Большинство вакцин, приобретаемых для национального календаря прививок, было произведено в России, сообщила «РИА Новости» глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в России уже создали и вакцину от полиомиелита, которую обычно закупали за рубежом.

Сейчас вакцина проходит клинические испытания. «Мы надеемся, что в ближайшее время она будет выведена на российский рынок»,— добавила госпожа Попова. Конкретных сроков она не назвала.

Анна Попова рассказала, что перед российскими учеными стоит задача создавать вакцины, защищающие против нескольких инфекций сразу. «У нас есть большой исторический опыт создания подобных вакцин — есть вакцина против дифтерии, коклюша и столбняка, в России она используется уже очень давно и дает прекрасный результат»,— уточнила глава Роспотребнадзора.

В России массовая бесплатная вакцинация регулируется Национальным календарем прививок, который утверждается приказом Минздрава. В него входят профилактические прививки и прививки по эпидемическим показаниям для защиты населения от распространенных инфекций. Сейчас в перечень входят прививки против 12 заболеваний: гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита (свинка), гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции и гриппа.

В 2019 году российские власти начали жесткую политику, направленную на повышение охвата населения вакцинацией. В апреле первый замглавы Минздрава Татьяна Яковлева сообщила, что министерство готовит ряд законопроектов, запрещающих распространение информации с призывами к отказу от вакцинации. За нарушение запрета будет предусмотрена ответственность.

О том, к чему приводит отказ от вакцинации, читайте в материале “Ъ” «Корь и всемирное помешательство».