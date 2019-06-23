Кинотеатры в Тбилиси приостановили показ фильмов на русском языке

Сеть кинотеатров Cavea с 20 июня приостановила показ русскоязычных сеансов — фильмов с русским переводом. В Cavea это назвали проявлением солидарности с участниками антиоккупационной акции, передает «Грузия Online». В компании не сообщили, надолго ли отменены русскоязычные сеансы.

Cavea является самой большой сетью кинотеатров в Грузии. Ее кинотеатры расположены в Тбилиси в торговых центрах Galleria Tbilisi, Tbilisi Mall и East Point.

Ранее игроки трех грузинских клубов вышли на матчи 19-го тура национального первенства в футболках с надписями на черном и белом фоне: «Мы из Грузии, и наша страна оккупирована Россией». Поводом для акции стали политические разногласия между Грузией и РФ.

Проблемы в отношениях России и Грузии Читать далее

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию на фоне беспорядков в этой стране. Поводом для протестов послужил визит российских депутатов. Глава делегации Сергей Гаврилов на сессии Межпарламентской ассамблеи православия временно занял, согласно регламенту, кресло спикера грузинского парламента Ираклия Кобахидзе.

Подробнее о ситуации — в публикации “Ъ” «Опять не генацвале».