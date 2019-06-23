В Тбилиси снова протестуют перед зданием парламента

Акция протеста возобновилась перед зданием парламента в Тбилиси, она немногочисленна, полиция и бригады скорой помощи наблюдают за происходящим, передает «РИА Новости». Протест начался с требований освободить всех задержанных активистов и отставки главы МВД Георгия Гахарии.

Вчера, 22 июня, протест также был немногочисленным.

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21 июня протестующие требовали отставки господина Гахарии и досрочных парламентских выборов. 20 июня полиция разогнала митингующих.

Поводом для протестов послужил визит российских депутатов. Глава делегации Сергей Гаврилов на сессии Межпарламентской ассамблеи православия временно занял, согласно регламенту, кресло спикера грузинского парламента Ираклия Кобахидзе.

С 8 июля российским авиакомпаниям будет временно запрещено летать в Грузию. Соответствующий указ в пятницу, 21 июня, подписал президент Владимир Путин.

О протестах читайте в публикации “Ъ FM” «Демонстранты отставили спикера».

О запрете — в материале “Ъ” «Опять не генацвале».