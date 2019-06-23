Филарет попросил Авакова защитить верующих от ПЦУ

Бывший патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет написал обращение к главе Министерства внутренних дел Аресену Авакову, в котором попросил защитить верующих и церковное имущество от действий сторонников ПЦУ. При этом в тексте, фотографию которого разместил на Facebook протоиерей Николай Лагодич, он подписался прежним титулом — патриарх Киевский и всея Руси-Украины.

По словам Филарета, представители ПЦУ «силой, рейдерски» захватили помещение Свято-Феодосийского монастыря Киева и Успенского храма в Киеве. При этом руководство церкви выселило архимандрита Андрея (Маруцака) за то, что он принял участие в Соборе Киевского патриархата.

В своем письме он попросил «дать правовую оценку противоправным действиям представителей ПЦУ, гарантировать невмешательство во внутреннюю жизнь УПЦ КП, исключить церковное рейдерство».

Напомним, в апреле 2018 года украинские власти решили образовать собственную православную церковь. В декабре того же года в Киеве прошел объединительный собор православных церквей Украины. На нем митрополит Киевский Епифаний был избран главой новой организации — ПЦУ. При этом Вселенский патриархат потребовал, чтобы Филарет отказался от выдвижения на этот пост, чтобы Киеву предоставили автокефалию. В конце января 2019 года Минюст Украины официально зарегистрировал ПЦУ. Филарету было присвоено звание почетного патриарха ПЦУ, а Епифания назначили ее главой. Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) посчитала регистрацию ПЦУ незаконной.

В начале июня Филарет заявил, что не признает Томос об автокефалии, полученный ПЦУ от Константинопольского патриархата. Он собрал поместный собор для восстановления Киевского патриархата.

Подробнее о позиции Филарета — в материале “Ъ” «Украина получила не тот Томос».