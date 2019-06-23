Рогозин опубликовал видео строительных работ на Восточном

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин опубликовал у себя в Twitter видеоотчет о ходе строительства космодрома Восточный. На одной из записей показана разработка котлована под стартовый комплекс для ракеты-носителя «Ангара». Он будет включать в себя стартовый стол с огневым кольцом, подземную инфраструктуру заправки и обслуживания, а также инженерный центр и командный пункт. «Все под землей»,— уточнил господин Рогозин.

А тем временем на #Восточном под ракету-носитель "Ангара" всех классов идёт разработка котлована под универсальный стартовый комплекс, включающий стартовый стол с огневым кольцом, подземную инфраструктуру заправки и обслуживания, инженерный центр, командный пункт. Всё под землёй pic.twitter.com/CMCfYHWrRB — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 23 июня 2019 г.

На другом видео показана выборка грунта под сети глубокого заложения. «Таково требование к обеспечению безопасности такого сложного инженерного сооружения»,— отметил глава «Роскосмоса».

Дмитрий Рогозин добавил, что для работ по строительству Восточного второй очереди продолжают мобилизовать строителей и технику.

Напомним, строительство космодрома Восточный в Амурской области первой очереди началось в 2012 году, работы шли четыре года. По словам Дмитрия Рогозина, на это ушло почти 92 млрд руб. Срок сдачи объекта несколько раз переносился, строительство сопровождалось крупными коррупционными скандалами. Владельца компании «ВИП-Стройинжиниринг» Сергея Дегтярева осудили на 8 лет по делу о хищениях на 1,3 млрд руб. при строительстве инфраструктурных объектов космодрома, однако после этого ему смягчили приговор, и он вышел из тюрьмы.

В июне глава «Роскомоса» сообщил, что рабочие готовят участок под вторую очередь строительства Восточного. При этом глава правительства РФ Дмитрий Медведев выступил с критикой работы госкорпорации и обвинил ее в неэффективном освоении средств и срыве госконтрактов. Он также добавил, что Восточный могут не успеть построить в намеченные сроки.

О хищениях на космодроме Восточный — в публикации “Ъ” «Строители космодрома Восточный слишком мягко сели».