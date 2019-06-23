Помпео пригрозил ужесточить санкции против Ирана

Дипломатическая изоляция Ирана будет только нарастать, пока власти этой страны не согласятся на переговоры по ядерной программе, говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео. «Когда иранский режим решит отказаться от насилия и перейти к дипломатическим переговорам, он знает, как с нами связаться. До тех пор наша кампания по изоляции и экономическому давлению на режим будут усиливаться»,— заявил господин Помпео.

Кроме того, в документе госсекретарь в очередной раз обвинил иранские власти в дезинформации. «США выступают за мир и стабильность на Ближнем Востоке. Решения, которые мы приняли в ответ на безрассудные нападения Ирана, заключались в том, чтобы оградить страну от ядерного оружия и систем его доставки. И чтобы крупнейшее в мире государство-спонсор терроризма не угрожало американцам и интересам США во всем мире. Иранские лидеры знают, что это правда, поэтому прибегают к насилию и дезинформации»,— говорится в заявлении госсекретаря.

Новый виток противостояния Ирана и США начался на этой неделе, когда иранские военные сбили американский беспилотник из-за того, что он нарушил воздушную границу страны. Американские военные опубликовали траекторию полета, из которой следовало, что дрон находился в международном пространстве. После инцидента президент США Дональд Трамп санкционировал нанесение удара по Ирану, но в итоге операция была отменена «за 10 минут до старта»: господин Трамп написал в Twitter, что из-за удара могли погибнуть 150 человек, что было бы «несоразмерно» сбитому дрону. Позднее Дональд Трамп заявил, что «никогда не отзывал удара по Ирану», а временно приостановил его.

Ранее господин Трамп объявил о том, что в отношении Ирана будут введены дополнительные масштабные санкционные меры. В ближайшее время Пентагон намерен отправить на Ближний Восток более 1 тыс. солдат в качестве ответа на недавние атаки на иностранные танкеры в Оманском заливе. Кроме того, Дональд Трамп одобрил наступательную кибероперацию на компьютерные системы Ирана, которые используются для управления пусками ракет.

Об обострении отношений двух стран читайте в публикации “Ъ” «Дональд Трамп предложил Тегерану выбрать путь дружбы и процветания».