После 8 июля россиян будут вывозить из Грузии через аэропорты Армении и Северной Осетии

Россияне массово сдают билеты на рейсы в Грузию после решения РФ приостановить авиасообщение с этой страной с 8 июля, заявил журналистам представитель вице-премьера Максима Акимова по итогам совещания. Гражданам предлагают поменять обратные билеты на рейсы российских компаний на более ранние сроки «без финансовых потерь». После 8 июля некоторые российские авиакомпании готовы вывезти граждан через аэропорты Армении и Северной Осетии.

«На совещании отмечено, что все авиакомпании фиксируют массовую сдачу билетов на рейсы в Грузию, что значительно облегчит задачу по возвращению оставшихся россиян домой»,— рассказал представитель вице-премьера (цитата по «Интерфаксу»).

Он уточнил, что перевозка пассажиров и багажа будет вестись в штатном режиме. «Все шесть отечественных перевозчиков, летающих в Грузию,— "Аэрофлот", "Победа", S7, "Уральские авиалинии", Red wings и "Нордавиа" — будут взаимодействовать друг с другом. Некоторые из них готовы вывести россиян после 8 июля, но через аэропорты Армении и Северной Осетии»,— добавил он.

21 июня президент России Владимир Путин распорядился временно запретить российским авиакомпаниям с 8 июля перевозить пассажиров в Грузию. Соответствующий указ был подписан на фоне беспорядков в этой стране. Продажи авиабилетов в Грузию уже прекратили S7, «Аэрофлот», Red Wings. Грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines пока продолжают выполнять рейсы в Россию.

Подробности — в материале “Ъ” «Опять не генацвале».