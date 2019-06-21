Ростуризм рекомендовал туроператорам прекратить продажу туров в Грузию

Ростуризм рекомендует туроператорам отказаться от продажи туров в Грузию, пока там не нормализируется обстановка, говорится в сообщении на сайте федеральное агентство по туризму.

Туристам в федеральном агентстве рекомендуют проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей, а также не покидать территорию гостиничного комплекса. Россиянам также рекомендовано отказаться от поездки в Грузию.

Ранее МИД РФ рекомендовал российским туристам не ездить в эту страну, так как озабочен обострением внутриполитической ситуацией в Грузии.

Накануне в Грузии начались многотысячные протесты из-за визита в страну российских депутатов, которые приняли участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Граждан страны возмутило то, что депутат Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. К вечеру протестующие собрались возле здания парламента, угрожая штурмовать его и требуя отставки спикера, а также глав Службы госбезопасности и МВД. Спикер парламента страны по требованию протестующих покинул пост.

Сегодня акция протеста у здания парламента возобновилась. При этом, пограничная полиция не пустила в Грузию специального корреспондента “Ъ” Владимира Соловьева.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «На холмах Грузии лежит ночной мятеж».