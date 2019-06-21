Рустам Минниханов не будет инициировать установку веб-камер на избирательных участках Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов не намерен инициировать установку веб-камер на избирательных участках Татарстана во время выборов в Госсовет. «Президент республики не принимает участие в организации выборного процесса в части технического отношения. Есть ответственные органы, которые занимаются организаций выборов и техническим обеспечением: установкой камер, каких-то дополнительных средств»,— заявила “Ъ-Казань” официальный представитель Казанского кремля Лилия Галимова.

Чиновница добавила, что для власти Татарстана «прозрачность и открытость выборной кампании — главный принцип». «В Республике Татарстан на протяжении уже нескольких лет внедряются новые технические возможности. Это проект "Мобильный избиратель", который позволяет проголосовать собственно не по месту нахождения. Это технология QR-кодирования, КОИБы…»,— перечислила госпожа Галимова. Вместе с тем она добавила: «Что касается того конкретного выбора, что там устанавливается, это исключительно прерогатива тех органов, которые занимаются организацией выборов».

Напомним, выборы в Госсовет Татарстана назначены на 8 сентября. Организацией выборов занимается ЦИК республики. Его глава Мидхат Шагиахметов заявил, что видеонаблюдение будет организовано лишь в зданиях территориальных комиссий, где голосование и подсчет голосов не ведется. Однако на самих избирательных участках веб-камер не будет. Однако общественники распространили открытое письмо в адрес президента Татарстана Рустама Минниханова, где потребовали от него — как «гаранта» — обеспечить установку веб-камер в УИКах.

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”