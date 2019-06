Кучеров стал самым ценным игроком сезона в НХЛ, Василевский признан лучшим вратарем

В ночь на четверг в Лас-Вегасе прошла церемония вручения наград лучшим игрокам и тренерам НХЛ сезона-2018/19.

26-летний российский нападающий «Тампы-Бей Лайтнинг» Никита Кучеров был признан самым ценным игроком по итогам сезона. Помимо Hart Trophy он получил награды как лучший бомбардир регулярного чемпионата (Art Ross Trophy) и самый ценный игрок НХЛ по версии профсоюза игроков лиги (Ted Lindsay Award).

