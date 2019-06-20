Кучеров стал самым ценным игроком сезона в НХЛ, Василевский признан лучшим вратарем

В ночь на четверг в Лас-Вегасе прошла церемония вручения наград лучшим игрокам и тренерам НХЛ сезона-2018/19.

26-летний российский нападающий «Тампы-Бей Лайтнинг» Никита Кучеров был признан самым ценным игроком по итогам сезона. Помимо Hart Trophy он получил награды как лучший бомбардир регулярного чемпионата (Art Ross Trophy) и самый ценный игрок НХЛ по версии профсоюза игроков лиги (Ted Lindsay Award).

В прошедшем сезоне Кучеров участвовал в 82 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 128 очков, тем самым установив новый рекорд среди россиян по числу очков за сезон. Абсолютным рекордсменом в НХЛ по числу набранных очков в одном регулярном чемпионате является канадский форвард Уэйн Грецки, который в сезоне-1985/86 набрал 215 очков.

Еще один российский хоккеист — одноклубник Кучерова по «Тампе» Андрей Василевский — был признан лучшим голкипером и получил Vezina Trophy. В сезоне-2018/19 24-летний вратарь сыграл 53 матча, пропуская в среднем 2,4 шайбы за игру.

Подробности — в публикации “Ъ” «Андрей Василевский и Никита Кучеров — лучшие хоккеисты сезона в НХЛ».