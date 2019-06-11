Нанесение разметки на дорогах Ижевска завершат до конца июня

Нанесение дорожной разметки в Ижевске завершат до конца июня. Подрядчик обещал уложиться в эти сроки, сообщил глава города Олег Бекмеметьев на пресс-конференции. На данный момент из 559 тыс. погонных метров разметки нанесено чуть более 100 тыс. Работы на центральных улицах города завершат к 12 июня ко Дню города.

Напомним, что ранее власти Ижевска расторгли контракт с глазовской компанией «Роршах», которая ранее выиграла конкурс по нанесению осевой разметки на городских улицах. По словам главы города Олега Бекмеметьева, она не исполняет контрактные обязательства. Тогда в компании «Роршах» удивились претензиям со стороны властей и объяснили ситуацию плохими погодными условиями.