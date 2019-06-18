Песков рассказал подробности предстоящей прямой линии с президентом

На прямой линии 20 июня президент Владимир Путин, как и в прошлом году, будет связываться с главами регионов и членами правительства в режиме реального времени, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Будет возможность при необходимости выходить на связь по тем или иным вопросам и с руководителями регионов, и с министрами, и с членами правительства. Такая связь предусмотрена»,— сказал он.

По словам Дмитрия Пескова, вторник и среду президент посвятит подготовке к прямой линии. «Президент в Москве, он готовит набор справочных материалов, которые присылают традиционно к этому мероприятию министерства и ведомства. Читает, при необходимости связывается с министрами, с руководителями различных органов власти, совещается с администрацией, в этом плане просто»,— сказал пресс-секретарь. Кроме того, Владимир Путин изучает, какие вопросы больше всего беспокоят россиян.

17-я прямая линия с Владимиром Путиным состоится 20 июня в 12:00. Задать вопрос президенту можно с помощью СМС, ММС, через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники». Кроме того, непосредственно во время эфира выйти на прямую видеосвязь со студией смогут пользователи приложений «Москва — Путину» и «ОК Live».

В каком формате пройдет общение президента с гражданами, читайте в публикации “Ъ FM”.