Прокатная десятка

Кинокритик Станислав Ф. Ростоцкий: «Очередная серия приключений марвеловских “Людей Икс” — людей индиго со сверхспособностями. На этот раз они выходят в открытый космос, где хорошая девочка-мутант Джин Грей встречается со своей “миссис Хайд” и перевоплощается в Темного Феникса. Новый фильм франшизы оказался ровно тем, что и ожидалось: суповым набором из качественных спецэффектов и сносного юмора, разбавленным цитатами из оригинальных комиксов».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Мутанты с цитатами»