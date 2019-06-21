Прокатная десятка

20 июня в прокат вышел ряд кинокартин, среди которых драма «Дылда» каннского лауреата Кантемира Балагова, продолжение мультфильма «История игрушек», повторный прокат «Охотника на оленей» с Робертом Де Ниро и другие. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке “Ъ”.
Кинокритик Василий Степанов: «Вторая работа 27-летнего режиссера из Нальчика, как и его дебютная “Теснота”, была отобрана в каннский “Особый взгляд” и получила там две награды — приз за лучшую режиссуру и приз ФИПРЕССИ. Работая с темой коллективной и личной памяти, режиссер ставит перед собой амбициозные цели, но приходит к неочевидным результатам».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Завышенные традиции»
Режиссер Кантемир Балагов о своем фильме «Дылда» — в материале «Огонька»
Кинокритик Юлия Шагельман: «Время действия — неотчетливое будущее после некой катастрофы, уничтожившей человечество; место — бункер, в котором искусственный интеллект, воплощенный в фигуре робота-матери (в оригинале это высокотехничное существо озвучила Роуз Бирн, а носил металлический костюм Люк Хокер, благодаря чему пластика и мимика дроида стали очень живыми и почти человеческими), готовит все необходимое, чтобы заселить Землю заново. Мать помещает один из эмбрионов в специальный стимулятор, и спустя 24 часа рождается дитя».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Электронно-воспитательная машина»
Кинокритик Андрей Плахов: «Альмодовар придумывает себе альтер эго — Сальвадора, прославленного кинорежиссера, культурного героя постфранкистской Испании, хулигана, некогда провоцировавшего публику выходами в женской одежде на высоких каблуках. Ныне он вступил в почтенный “третий возраст”, сопряженный с букетом болезней (от гастрорефлюкса до синдрома Форестье), одиночеством и физической невозможностью снимать кино. Сам Альмодовар, правда, снимает, но его картины последних лет не вызывали энтузиазма изаставляли говорить о кризисе. Выход из кризиса он нашел, сняв “Боль и славу” — свою версию “Восьми с половиной” и одновременно свой “Амаркорд”»
Подробнее о фильме — в материалах “Ъ” «Слава сквозь слезы» и «Ничего не личного»
Кинокритик Станислав Ф. Ростоцкий: «Очередная серия приключений марвеловских “Людей Икс” — людей индиго со сверхспособностями. На этот раз они выходят в открытый космос, где хорошая девочка-мутант Джин Грей встречается со своей “миссис Хайд” и перевоплощается в Темного Феникса. Новый фильм франшизы оказался ровно тем, что и ожидалось: суповым набором из качественных спецэффектов и сносного юмора, разбавленным цитатами из оригинальных комиксов».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Мутанты с цитатами»
Обозреватель Борис Барабанов: «Есть подозрение, что кассовых рекордов, сравнимых с фильмом о группе Queen, “Рокетмен” не установит, причем не только в России. Дело не только в рейтинге R и цензуре, которая создала вокруг фильма негативный информационный фон. Дело в том, что и фильм, и персонаж, и музыкальное решение чуть более сложны, чем того требует предмет массового помешательства. Декстер Флетчер не высек своего героя из мрамора, он смешал его из слез, блесток, кокаина и водки и хорошенько взболтал, он поселил в его душе бесконечные сомнения и порочные страсти. Скорее всего, в прокате “Рокетмен” не переплюнет “Богемскую рапсодию”, зато Элтон Джон снова заработает на своих песнях. Он уже в выигрыше, хотя бы в силу того, что жив».
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «“Рокетмен” для младшего возраста»
Как фильм подвергся редактуре в российском прокате — в материале “Ъ” «Элтон Джон лишился деталей биографии»
Как одевался Элтон Джон — в материале “Ъ-Стиль”