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Фото: Нон-стоп Продакшн

Прокатная десятка

Что посмотреть в кино на выходных 22–23 июня

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20 июня в прокат вышел ряд кинокартин, среди которых драма «Дылда» каннского лауреата Кантемира Балагова, продолжение мультфильма «История игрушек», повторный прокат «Охотника на оленей» с Робертом Де Ниро и другие. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке “Ъ”.


История игрушек 4
Дылда
Дитя робота
Детские игры
Охотник на оленей
Люди в черном: Интернэшнл
Боль и слава
Ма
Люди Икс: Темный Феникс
Рокетмен
История игрушек 4 (Toy Story 4, 2019)

История игрушек 4

Режиссер: Джош Кули
Жанр: анимационный, комедия, приключения / США / 100 мин.
В прокате: с 20 июня
Обзор “Ъ-Weekend”: «Продолжение легендарной франшизы, с которой в 1995 году началась мировая слава Pixar. “История игрушек” стала первым полнометражным мультфильмом студии, а также первым в истории, целиком сделанным при помощи компьютерной графики (исполнительным продюсером фильма был Стив Джобс). Третья серия, “Большой побег” (2010), получила два “Оскара” и казалась прощальной: бессменный хозяин пластмассовых героев вырос и в финале подарил коробку со своими игрушками шестилетней кузине. Но теперь вечно молодые ковбой Вуди и астронавт Базз играют уже с новой хозяйкой, сделавшей своей любимицей самодельную игрушку из пластмассовой вилки. Режиссером “Истории игрушек 4” стал сценарист “Головоломки” Джош Кули, но среди сценаристов — Джон Лассетер (сооснователь Pixar и режиссер двух первых “Историй игрушек”) и Эндрю Стэнтон (режиссер “ВАЛЛ-И” и “В поисках Немо”)».
Дылда (2019)

Дылда

Режиссер: Кантемир Балагов
В ролях: Виктория Мирошниченко, Василиса Перелыгина
Жанр: драма / Россия / 130 мин.
В прокате: с 20 июня

Кинокритик Василий Степанов: «Вторая работа 27-летнего режиссера из Нальчика, как и его дебютная “Теснота”, была отобрана в каннский “Особый взгляд” и получила там две награды — приз за лучшую режиссуру и приз ФИПРЕССИ. Работая с темой коллективной и личной памяти, режиссер ставит перед собой амбициозные цели, но приходит к неочевидным результатам».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Завышенные традиции»

Режиссер Кантемир Балагов о своем фильме «Дылда» — в материале «Огонька»

Дитя робота (I Am Mother, 2019)

Дитя робота

Режиссер: Грант Спьютор
В ролях: Люк Хокер, Хилари Суонк, Мэдди Лентон, Саммер Лентон
Жанр: фантастика, триллер, драма / Австралия / 113 мин.
В прокате: с 20 июня

Кинокритик Юлия Шагельман: «Время действия — неотчетливое будущее после некой катастрофы, уничтожившей человечество; место — бункер, в котором искусственный интеллект, воплощенный в фигуре робота-матери (в оригинале это высокотехничное существо озвучила Роуз Бирн, а носил металлический костюм Люк Хокер, благодаря чему пластика и мимика дроида стали очень живыми и почти человеческими), готовит все необходимое, чтобы заселить Землю заново. Мать помещает один из эмбрионов в специальный стимулятор, и спустя 24 часа рождается дитя».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Электронно-воспитательная машина»

Детские игры (Child's Play, 2019)

Детские игры

Режиссер: Ларс Клевберг
В ролях: Обри Плаза, Марк Хэмилл, Брайан Тайри Генри, Гэбриел Бейтман
Жанр: хоррор / США, Канада, Франция / 90 мин.
Слоган: «Твой лучший друг… до самой смерти»
В прокате: с 20 июня
Обзор “Ъ-Weekend”: «Перезапуск хоррор-франшизы про бессмертную куклу Чаки, которая начала творить свои бесчинства еще в 1988 году, после того как в нее вселился дух серийного убийцы. В отличие от оригинального сериала Дона Манчини, новая инкарнация Чаки очень высокотехнологична, поэтому для оправдания изобретательного насилия сценаристам не пришлось даже прибегать к мистике. Все гораздо проще — в обновленных “Детских играх” правила робототехники не изобрели, поэтому искусственный интеллект, вместо того чтобы веселить детей, начинает убивать все живое — в основном с помощью своей способности подключаться ко всем электроприборам. Но не брезгует также и фирменным кухонным ножом — в целях экранной выразительности».
Охотник на оленей (The Deer Hunter, 1978)

Охотник на оленей

Режиссер: Майкл Чимино
В ролях: Роберт Де Ниро, Кристофер Уокен, Джон Сэвидж
Жанр: драма, военный / США, Великобритания / 183 мин.
В прокате: с 20 июня
Обзор “Ъ-Weekend”: «Повторный прокат отреставрированной копии одной из главных военных драм в кино — истории трех американцев, призванных на войну во Вьетнам. Фильм Майкла Чимино вышел через пять лет после окончания войны и в 1978 году получил девять номинаций на “Оскар”, пять из которых выиграл, включая награды за лучшие режиссуру и фильм».
Люди в черном: Интернэшнл (Men in Black International, 2019)

Люди в черном: Интернэшнл

Режиссер: Ф. Гэри Грей
В ролях: Крис Хемсворт, Тесса Томпсон
Жанр: фантастика, боевик, комедия / Великобритания, США / 115 мин.
Слоган: «Вселенная расширяется»
В прокате: с 12 июня
Обзор “Ъ-Weekend”: «В новой части “Людей в черном” нет агентов Кея и Джея в исполнении Томми Ли Джонса и Уилла Смита — их место в строю заняли Крис Хемсворт и Тесса Томпсон. Кажется, создателям не помешал бы фирменный стиратель памяти, которым по-прежнему пользуются их герои,— он позволил бы зрителям постарше забыть об оригинальной трилогии Барри Зонненфельда, избежав тем самым бессмысленных сравнений и тоски по старым героям и добрым шуткам».
Боль и слава (Dolor y gloria, 2019)

Боль и слава

Режиссер: Педро Альмодовар
В ролях: Антонио Бандерас, Пенелопа Крус
Жанр: драма / Испания / 113 мин.
В прокате: с 12 июня

Кинокритик Андрей Плахов: «Альмодовар придумывает себе альтер эго — Сальвадора, прославленного кинорежиссера, культурного героя постфранкистской Испании, хулигана, некогда провоцировавшего публику выходами в женской одежде на высоких каблуках. Ныне он вступил в почтенный “третий возраст”, сопряженный с букетом болезней (от гастрорефлюкса до синдрома Форестье), одиночеством и физической невозможностью снимать кино. Сам Альмодовар, правда, снимает, но его картины последних лет не вызывали энтузиазма изаставляли говорить о кризисе. Выход из кризиса он нашел, сняв “Боль и славу” — свою версию “Восьми с половиной” и одновременно свой “Амаркорд”»

Подробнее о фильме — в материалах “Ъ” «Слава сквозь слезы» и «Ничего не личного»

Ма (Ma, 2019)

Ма

Режиссер: Тейт Тейлор
В ролях: Октавия Спенсер, Диана Сильверс, Джульетт Льюис
Жанр: хоррор, триллер / США / 99 мин.
Слоган: «Осторожно, детки, берегитесь»
В прокате: с 13 июня
Обзор “Ъ-Weekend”: «Первый хоррор Тейта Тейлора (“Девушка в поезде”) с Октавией Спенсер в роли черной мамочки-мстительницы, заманивающий к себе в подвал группу подростков. Сотрудничество Тейлора со Спенсер началось с его первой короткометражки “Цыплячья вечеринка” в 2003-м, а фильм “Прислуга” (2012) принес актрисе “Оскар” за лучшую женскую роль второго плана».
Люди Икс: Тёмный Феникс (Dark Phoenix, 2019)

Люди Икс: Темный Феникс

Режиссер: Саймон Кинберг
В ролях: Софи Тернер, Дженнифер Лоуренс, Джеймс МакЭвой, Джессика Честейн, Майкл Фассбендер
Жанр: фантастика, боевик, приключения / США / 113 мин.
В прокате: с 6 июня

Кинокритик Станислав Ф. Ростоцкий: «Очередная серия приключений марвеловских “Людей Икс” — людей индиго со сверхспособностями. На этот раз они выходят в открытый космос, где хорошая девочка-мутант Джин Грей встречается со своей “миссис Хайд” и перевоплощается в Темного Феникса. Новый фильм франшизы оказался ровно тем, что и ожидалось: суповым набором из качественных спецэффектов и сносного юмора, разбавленным цитатами из оригинальных комиксов».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ-Weekend” «Мутанты с цитатами»

Рокетмен (Rocketman, 2019)

Рокетмен

Режиссер: Декстер Флетчер
В ролях: Тэрон Эджертон, Джейми Белл, Ричард Мэдден
Жанр: драма, биография, мюзикл / Великобритания, США / 121 мин.
В прокате: с 6 июня

Обозреватель Борис Барабанов: «Есть подозрение, что кассовых рекордов, сравнимых с фильмом о группе Queen, “Рокетмен” не установит, причем не только в России. Дело не только в рейтинге R и цензуре, которая создала вокруг фильма негативный информационный фон. Дело в том, что и фильм, и персонаж, и музыкальное решение чуть более сложны, чем того требует предмет массового помешательства. Декстер Флетчер не высек своего героя из мрамора, он смешал его из слез, блесток, кокаина и водки и хорошенько взболтал, он поселил в его душе бесконечные сомнения и порочные страсти. Скорее всего, в прокате “Рокетмен” не переплюнет “Богемскую рапсодию”, зато Элтон Джон снова заработает на своих песнях. Он уже в выигрыше, хотя бы в силу того, что жив».

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «“Рокетмен” для младшего возраста»

Как фильм подвергся редактуре в российском прокате — в материале “Ъ” «Элтон Джон лишился деталей биографии»

Как одевался Элтон Джон — в материале “Ъ-Стиль”

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