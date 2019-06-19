Денис Глушаков покинул «Спартак»

Футбольный клуб «Спартак» и 32-летний полузащитник Денис Глушаков по обоюдному согласию расторгли договор, говорится в сообщении на сайте клуба. «Благодарим Дениса за большой вклад в победы “Спартака” последних лет и желаем успехов в дальнейшей карьере»,— сказано в заявлении.
Ранее СМИ сообщили, что спортсмен в ближайшее время объявит о заключении контракта с ФК «Сочи».
Глушаков играл за «Спартак» с 2013 года. В 2017-м он в статусе капитана команды стал чемпионом России. Всего Глушаков провел за «Спартак» 173 матча и забил 23 мяча.
Контракт с Глушаковым действовал до июня 2020 года. Как пишет «Спорт-Экспресс», футболист получит за расторжение контракта половину годового оклада — около 100 млн руб.
В последнее время у футболиста продолжался публичный конфликт с болельщиками «Спартака», которые обвинили его в отставке Массимо Карреры с поста главного тренера команды.
Какие еще перемены грядут в «Спартаке», читайте в колонке Владимира Осипова “Ъ FM”.
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