СМИ: Денис Глушаков перейдет в ФК «Сочи»

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков в ближайшее время объявит о заключении контракта с ФК «Сочи», сообщает «Спорт-Экспресс». По данным газеты, футболист подпишет соглашение с клубом в качестве свободного агента.

Как утверждает издание, «Спартак» планирует прекратить контракт с Глушаковым, действующий до июня 2020 года, и выплатить футболисту половину зарплаты. Полный его оклад составляет около €2,7 млн в год.

О желании руководства «Спартака» расторгнуть контракт с Глушаковым, чьи спортивные показатели не устраивали клуб, стало известно в апреле. Sport24 сообщал, что Глушаков продолжит карьеру в ФК «Ростов»

Какие еще перемены грядут в «Спартаке», читайте в материале “Ъ FM”.