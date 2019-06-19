Средства от продажи имущества Воткинских городских электросетей уже поступили на счет предприятия

Сделка по продаже имущества МУП «Воткинские городские электрические сети» в Удмуртии ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (дочерняя структура ПАО «Россети») уже заключена, средства поступили на счет предприятия. Об этом “Ъ-Удмуртия” рассказал глава Воткинска Алексей Заметаев.

«Сделка совершена, документы подписаны. Денежные средства поступили на счет предприятия на прошлой недели»,— сообщил господин Заметаев.

Напомним, 6 июня совет директоров «МРСК Центра и Приволжья» одобрил заключение сделки по приобретению электросетевого комплекса воткинского предприятия за 306,1 млн руб. без учета НДС.

Господин Заметаев сообщил, что, как и предполагалось ранее, вырученные от продажи имущества средства пойдут на ремонт социальных объектов города. Всего таких 57, однако на всех этих средств не хватит. Часть вырученных денег перейдет на ремонт в 2020 году. Работники ВГЭС, желающие продолжить работу в структуре «МРСК Центра и Приволжья», будут трудоустроены там с 1 июля. Речь идет о 114 сотрудниках, занятых непосредственно на обслуживании электросетевого имущества. Всего на ВГЭС в настоящее время работают 172 человека. Ранее городские власти приняли решение об объединении ВГЭС с МУП «Благоустройство».